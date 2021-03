Covid Italia, Speranza: «La curva dei contagi risale. Prossime settimane non saranno facili» (Di lunedì 1 marzo 2021) Covid Italia Speranza Ultime News – 1 marzo 2021. «La curva dei contagi risale. Penso che le Prossime settimane non siano facili per la gestione dell’emergenza Covid. La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che le Prossime settimane non sono facili». ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021)Ultime News – 1 marzo 2021. «Ladei. Penso che lenon sianoper la gestione dell’emergenza. La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che lenon sono». ...

