Covid | due decessi in Alto Adige per variante sudafricana

(Di lunedì 1 marzo 2021) Insi sono registrati i primi duedi pazienticolpiti dalla. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, è stata confermata dall’Azienda sanitaria. Nel frattempo cresce il numero di comuni nella zona di Merano isolati proprio per limitare la diffusione della. Per entrare e uscire da questi comuni è necessario un tampone non più vecchio di 72 ore. Durante questi test a tappeto sono stati identificati altri quattro casi di

Il vaccino antidi Pfizer, infatti, si basa su una singola dose e non su, a differenza degli altri. Ciò rappresenta un vantaggio non indifferente nella lotta alla pandemia , nella quale la ...In Alto Adige è ancora allarme contagi: si sono registrati i primi due decessi di pazienti Covid colpiti dalla variante sudafricana. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, ...Lo scienziato dell'Università di Padova consulente della Sardegna, la prima Regione a cui è stata riconosciuta la fascia bianca. «Il tipo regionale del virus costituisce il 20% delle varianti presenti ...