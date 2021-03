Biathlon, una super Italia a Obertilliach: altro argento per Fabio Piller Cottrer nella sprint Youth (Di lunedì 1 marzo 2021) Una super Italia quest’oggi ai Mondiali giovanili di Biathlon di scena a Obertilliach (Austria). Dopo che Linda Zingerle aveva regalato stamane l’argentino nella sprint femminile Youth, lo stesso piazzamento vi è stato nel medesimo format maschile con Fabio Piller Cottrer. Il giovane atleta sappadino, figlio d’arte (del grande fondista Pietro Piller Cottrer), ha concluso la sua prova con una prestazione al tiro immacolata (0+0) a 21?1 dal russo Denis Irodov (0+0), che ha così concesso il bis dopo aver vinto l’individuale in questa competizione, affermandosi come uno dei personaggi di questa rassegna iridata. Resta, comunque, la grandiosa gara dell’azzurrino, frutto di un eccellente ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Unaquest’oggi ai Mondiali giovanili didi scena a(Austria). Dopo che Linda Zingerle aveva regalato stamane l’argentinofemminile, lo stesso piazzamento vi è stato nel medesimo format maschile con. Il giovane atleta sappadino, figlio d’arte (del grande fondista Pietro), ha concluso la sua prova con una prestazione al tiro immacolata (0+0) a 21?1 dal russo Denis Irodov (0+0), che ha così concesso il bis dopo aver vinto l’individuale in questa competizione, affermandosi come uno dei personaggi di questa rassegna iridata. Resta, comunque, la grandiosa gara dell’azzurrino, frutto di un eccellente ...

