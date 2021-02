Draghi, nuovo Dpcm: cinema, viaggi, sport. Tutte?le regole fascia per fascia (Di domenica 28 febbraio 2021) Confermato il blocco degli spostamenti tra le regioni. I trasferimenti nelle seconde case ammessi solo in giallo e arancione In automobile non si può salire in più di tre persone insieme Leggi su corriere (Di domenica 28 febbraio 2021) Confermato il blocco degli spostamenti tra le regioni. I trasferimenti nelle seconde case ammessi solo in giallo e arancione In automobile non si può salire in più di tre persone insieme

Ultime Notizie dalla rete : Draghi nuovo Draghi, nuovo Dpcm: cinema, viaggi, sport. Tutte le regole fascia per fascia Conferma del blocco degli spostamenti tra le regioni , viaggi in auto ammessi solo al massimo con tre persone. Ecco la lista di ciò che si può fare e cosa è vietato dal nuovo decreto che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile . - Uscire di casa dalle 5 alle 22. - Andare a pranzo al bar e al ristorante. - Prendere cibo e bevande da asporto dai bar fino alle 18 e dai ...

Vaccino Covid, il piano con la Protezione civile: "Obiettivo 19 milioni di dosi al mese" ...buona parte dei 300 mila volontari della Protezione civile nazionale nell' accelerazione del nuovo ... Ovviamente sarà Mario Draghi ad avere l'ultima parola nella formazione del piano dei prossimi giorni ...

Vaccino, pressing Draghi sulla Ue per l ok rapido. AstraZeneca: nuovi tagli

Il calcio dilettantistico chiede a Draghi di fermare la riforma REGGIO EMILIA. Non ci sono soltanto le emergenze di carattere sanitario ed economico sul tavolo del governo Draghi, fresco di insediamento. Anche il mondo sportivo, infatti, si aspetta dal nuovo esecu ...

