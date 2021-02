Stasera in tv “The International”, spionaggio ad alta tensione con Clive Owen (Di sabato 27 febbraio 2021) Siamo a New York, luogo di partenza di un’indagine che, The International non ne fa mistero, supererà presto i confini nazionali. L’agente Salinger (Clive Owen) e il procuratore Whitman (Naomi Watts) si trovano a rincorrere i dirigenti dell’International Bank of Business and Credit, pronta a far esplodere un conflitto in Medio Oriente. Il tedesco Tom Tykwer realizza nel 2009 un film con un cast d’eccezione e un budget importante. Reduce dell’esperienza di Profumo – Storia di un assassino, il regista può infatti contare su una solida produzione statunitense, pronta a sostenere le sue riprese in giro per il mondo. Possiamo così seguire il ritmo crescente di questo riuscito thriller di spionaggio da Berlino a Istanbul, facendo un’importante tappa a Milano. The International – Photo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Siamo a New York, luogo di partenza di un’indagine che, Thenon ne fa mistero, supererà presto i confini nazionali. L’agente Salinger () e il procuratore Whitman (Naomi Watts) si trovano a rincorrere i dirigenti dell’Bank of Business and Credit, pronta a far esplodere un conflitto in Medio Oriente. Il tedesco Tom Tykwer realizza nel 2009 un film con un cast d’eccezione e un budget importante. Reduce dell’esperienza di Profumo – Storia di un assassino, il regista può infatti contare su una solida produzione statunitense, pronta a sostenere le sue riprese in giro per il mondo. Possiamo così seguire il ritmo crescente di questo riuscito thriller dida Berlino a Istanbul, facendo un’importante tappa a Milano. The– Photo ...

ValeYellow46 : “Chi rimane stasera a mangiare le salsiccie del Team Gradella?” Training at the MotoRanch with the @VRRidersAcademy - enriquenavarro1 : RT @ValeYellow46: “Chi rimane stasera a mangiare le salsiccie del Team Gradella?” Training at the MotoRanch with the @VRRidersAcademy https… - ANGELA11301916 : @gratadellasvol1 @EliaAntonella Daiane stasera ha confermato la vera FALSA quante fandonie!!!!Ma quale amore W THE QUEEN - LALIS4SMOL : stasera sk8 the infinity ci vediamo tra poco - gennydd : RT @ValeYellow46: “Chi rimane stasera a mangiare le salsiccie del Team Gradella?” Training at the MotoRanch with the @VRRidersAcademy https… -