Bergamo, ultimo sabato di zona gialla Tanta gente in centro e in Città Alta (Di sabato 27 febbraio 2021) Nel pomeriggio di sabato 27 tante persone a passeggio, ma la situazione è apparsa meno grave dei weekend precedenti. Controlli delle forze dell’ordine, sciolti alcuni assembramenti di giovani ai Propilei. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nel pomeriggio di27 tante persone a passeggio, ma la situazione è apparsa meno grave dei weekend precedenti. Controlli delle forze dell’ordine, sciolti alcuni assembramenti di giovani ai Propilei.

