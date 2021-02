Traffico Roma del 26-02-2021 ore 15:30 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione per Napoli per lavori sulla statale Pontina tra il raccordo anulare via di Malafede in direzione Ostia incidente su via Ostiense rallentamenti in prossimità di via Sarsina a est della capitale un altro incidente su via Tiburtina in prossimità di via Casale di San Basilio code a partire da Ponte Mammolo Verso il raccordo anulare altro incidente poi su via Flaminia file tra via Cassia nuova e Saxa Rubra sei d’accordo incolonnamenti lungo la tangenziale est e tra Corso di Francia e Salaria e tra via dei Monti Tiburtini è il bivio A24 verso San Giovanni fine anche lungo la galleria Giovanni 23esimo in direzione della Pineta Sacchetti infine sulla Roma Fiumicino code per lavori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazione per Napoli per lavori sulla statale Pontina tra il raccordo anulare via di Malafede in direzione Ostia incidente su via Ostiense rallentamenti in prossimità di via Sarsina a est della capitale un altro incidente su via Tiburtina in prossimità di via Casale di San Basilio code a partire da Ponte Mammolo Verso il raccordo anulare altro incidente poi su via Flaminia file tra via Cassia nuova e Saxa Rubra sei d’accordo incolonnamenti lungo la tangenziale est e tra Corso di Francia e Salaria e tra via dei Monti Tiburtini è il bivio A24 verso San Giovanni fine anche lungo la galleria Giovanni 23esimo in direzione della Pineta Sacchetti infine sullaFiumicino code per lavori ...

