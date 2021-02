Reggiana-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Serie B ritorna in campo per la 25a giornata di campionato, la sesta del girone di ritorno. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra Reggiana e Salernitana, in programma alle ore 19:00. Nel girone d’andata ci fu la vittoria a tavolino per la Salernitana per i tanti casi di Covid-19 registrati tra le fila della Reggiana, impossibilitata a prendere parte alla trasferta di Salerno. Sarà una bella sfida tra due squadre che attraversano un ottimo momento di forma. Ecco le ultime da Reggiana-Salernitana, le probabili formazioni e la diretta tv della partita. Come stanno Reggiana e Salernitana La Reggiana ha vinto 3 delle ultime 4 partite disputate. Vittoria in rimonta nella sfida salvezza contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Serie B ritorna in campo per la 25a giornata di campionato, la sesta del girone di ritorno. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra, in programma alle ore 19:00. Nel girone d’andata ci fu la vittoria a tavolino per laper i tanti casi di Covid-19 registrati tra le fila della, impossibilitata a prendere parte alla trasferta di Salerno. Sarà una bella sfida tra due squadre che attraversano un ottimo momento di forma. Ecco le ultime da, lee la diretta tv della partita. Come stannoLaha vinto 3 delle ultime 4 partite disputate. Vittoria in rimonta nella sfida salvezza contro ...

