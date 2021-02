Prodotti anti luce blu | servono veramente? Proviamo a saperne di più

Leggi su chedonna

(Di venerdì 26 febbraio 2021)blu, quella di smartphone, computer e dispositivi tecnologici in generale: come danneggia la nostra pelle e qualidovremmo usare per difenderla? Parliamo spesso di invecchiamento cutaneo, invecchiamento precoce, danni dei raggi UV e chi più ne ha più ne metta, tutte cose che ci fanno apparire anzitempo come delle vecchiette. Tra questi però L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it