Massimo Ghini: “Mio figlio ospedalizzato col Covid” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Massimo Ghini racconta al Tgcom la brutta esperienza del figlio: “Non era ad alcuna festa o party e non ha partecipato ad assembramenti ma in una casa che aveva preso con un amico da un po’ di tempo e le loro ragazze, in 4 dunque, era stato tamponato due giorni prima, anzi essendo ipocondriaco, si controlla sempre”. “Proprio perché è un ragazzo attento” continua Ghini, “mi ha chiamato perché si è accorto che qualcosa non andava nel respiro, mi ha detto che non tornava”. Ghini ha subito chiamato il medico e hanno optato per l’ospedalizzazione: “È stato ospedalizzato due giorni, aveva un’ombra ai polmoni, non so se è una polmonite bilaterale, ora è sparito tutto non c’è più nulla. È uno sano, super sportivo, è stato dimesso e messo in una struttura. Ci sentiamo per telefono tutti i ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)racconta al Tgcom la brutta esperienza del: “Non era ad alcuna festa o party e non ha partecipato ad assembramenti ma in una casa che aveva preso con un amico da un po’ di tempo e le loro ragazze, in 4 dunque, era stato tamponato due giorni prima, anzi essendo ipocondriaco, si controlla sempre”. “Proprio perché è un ragazzo attento” continua, “mi ha chiamato perché si è accorto che qualcosa non andava nel respiro, mi ha detto che non tornava”.ha subito chiamato il medico e hanno optato per l’ospedalizzazione: “È statodue giorni, aveva un’ombra ai polmoni, non so se è una polmonite bilaterale, ora è sparito tutto non c’è più nulla. È uno sano, super sportivo, è stato dimesso e messo in una struttura. Ci sentiamo per telefono tutti i ...

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - repubblica : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figl… - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - QuotidianPost : Massimo Ghini: “Mio figlio ospedalizzato col Covid” - annoupanoux : RT @paolorm2012: 'Ricoverato per Covid'. Il dramma di Massimo Ghini: il figlio 25enne in ospedale -