Covid | Sanremo in zona rossa | scatta una settimana di divieti anti-Covid

Divieto di stazionamento, dalle 8 alle 14, nella zona antistante il teatro Ariston e di transito pedonale, dalle 14 a fine Festival tranne per chi deve recarsi in un negozio di quell'area, cui sarà consentito il passaggio. E divieto di assembramento vicino ad alberghi e altre strutture ricettive cittadine, dove saranno ospitati cantanti e artisti che richiamano pubblico. Sono alcuni dei provvedimenti adottati dal Comune di Sanremo, con prefettura e questura, che scatteranno nella settimana del Festival, dal 2 al 7 marzo. I ristoranti vicini all'Ariston che fanno servizio mensa per il personale della rassegna musicale sono chiusi al pubblico.

