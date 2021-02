Settimana della Moda Milano 2021, top e flop dalle sfilate: male Fendi e Prada, incantano Alberta Ferretti e N21 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tiriamo le somme di queste prime giornate di sfilate – quasi esclusivamente digital – alla Settimana della Moda di Milano, tra top e flop. Alberta Ferretti – Avvolta in una nebbia densa e metafisica, forse simbolo dei tempi cupi che stiamo vivendo, sfila una donna di un’eleganza magistrale, classica ma sofisticata al punto giusto. Niente eccessi ma un trionfo di sartorialità simbolo del miglior Made in Italy. È un nuovo lessico, nel quale la sensualità non equivale ai centimetri di pelle scoperta, ma al contrario, viene esaltata dal coprire: per il prossimo autunno/inverno, Alberta Ferretti ha creato cappe, mantelle e cappotti dai volumi avvolgenti che solo a guardarli trasmettono morbidezza. I trench sono strutturati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tiriamo le somme di queste prime giornate di– quasi esclusivamente digital – alladi, tra top e– Avvolta in una nebbia densa e metafisica, forse simbolo dei tempi cupi che stiamo vivendo, sfila una donna di un’eleganza magistrale, classica ma sofisticata al punto giusto. Niente eccessi ma un trionfo di sartorialità simbolo del miglior Made in Italy. È un nuovo lessico, nel quale la sensualità non equivale ai centimetri di pelle scoperta, ma al contrario, viene esaltata dal coprire: per il prossimo autunno/inverno,ha creato cappe, mantelle e cappotti dai volumi avvolgenti che solo a guardarli trasmettono morbidezza. I trench sono strutturati, ...

