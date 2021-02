Sanremo 2021, chi è Fasma: in gara con la canzone “Parlami” (Di giovedì 25 febbraio 2021) . Scopriamo tutto quello che c’è sapere sul giovane rapper romano. Fasma. Fonte: InstagramProsegue la rassegna musicale di Altranotizia.it. La nostra redazione sta infatti svelando sempre nuovi dettagli sul Festival di Sanremo e su tutti i Big in gara, in attesa della prima serata di martedì 2 marzo. Questa volta cerchiamo di conoscere più da vicino Fasma. Il rapper romano che salirà sul palco dell’Ariston con la canzone “Parlami”. Chi è il rapper romano: l’esordio e la carriera Fasma, all’anagrafe Tiberio Fazioli, è un rapper romano nato nel 1996 sotto il segno del Sagittario che fin dalla tenera età di 13 anni si accosta alla musica cominciando a scrivere le sue prime canzoni. Un’abitudine considerata dal cantante una strategia per cercare di ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) . Scopriamo tutto quello che c’è sapere sul giovane rapper romano.. Fonte: InstagramProsegue la rassegna musicale di Altranotizia.it. La nostra redazione sta infatti svelando sempre nuovi dettagli sul Festival die su tutti i Big in, in attesa della prima serata di martedì 2 marzo. Questa volta cerchiamo di conoscere più da vicino. Il rapper romano che salirà sul palco dell’Ariston con la”. Chi è il rapper romano: l’esordio e la carriera, all’anagrafe Tiberio Fazioli, è un rapper romano nato nel 1996 sotto il segno del Sagittario che fin dalla tenera età di 13 anni si accosta alla musica cominciando a scrivere le sue prime canzoni. Un’abitudine considerata dal cantante una strategia per cercare di ...

