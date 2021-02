Pokémon Spada e Scudo: disponibile Pikachu con Canto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dal Canto di Jigglypuff a quello di Pikachu: Pokémon Spada e Scudo aprono le porte ad un’eccezione più unica che rara con una promozione Per il secondo giorno di fila, le notizie vanno in coppia: prima un Pokémon Direct confermato per domani, ed ora un Pikachu con Canto disponibile in Spada e Scudo a partire da oggi stesso. Ci sono, o almeno ci sarebbero, almeno due motivi per non parlare di notizia dell’ultima ora: non solo l’annuncio di questo esemplare speciale è di due settimane fa, ma è anche risaputo che questo attacco non fa parte del campionario di mosse che i topi elettrici sono in grado di apprendere. Ciononostante, l’occasione per farlo vostro è qui, grazie al codice fresco di rilascio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 25 febbraio 2021) Daldi Jigglypuff a quello diaprono le porte ad un’eccezione più unica che rara con una promozione Per il secondo giorno di fila, le notizie vanno in coppia: prima unDirect confermato per domani, ed ora unconina partire da oggi stesso. Ci sono, o almeno ci sarebbero, almeno due motivi per non parlare di notizia dell’ultima ora: non solo l’annuncio di questo esemplare speciale è di due settimane fa, ma è anche risaputo che questo attacco non fa parte del campionario di mosse che i topi elettrici sono in grado di apprendere. Ciononostante, l’occasione per farlo vostro è qui, grazie al codice fresco di rilascio ...

