"Non sono schiavi: assumete 60mila rider". Linea dura del pm contro i colossi del delivery (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'inchiesta di Milano: sei indagati ai vertici delle società, 730 milioni di multa. Greco: "Sorvegliati dall'intelligenza artificiale" Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'inchiesta di Milano: sei indagati ai vertici delle società, 730 milioni di multa. Greco: "Sorvegliati dall'intelligenza artificiale"

