Inter, buone notizie da Sensi: possibile convocazione per domenica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Stefano Sensi torna a disposizione di Conte buone notizie per Antonio Conte dall'infermeria. Stefano Sensi, che ha subito un acciacco nella giornata di venerdì, che lo ha costretto a saltare il derby contro il Milan, è tornato ad allenarsi da mercoledì. Le condizioni del numero 12 nerazzurro lasciano pensare ad una possibile convocazione già per la partita di domenica contro il Genoa, valida per la 24a giornata della Serie A. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine.

