IGD | chiusure centri commerciali impattano sui conti 2020

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, società attiva nella proprietà e gestione die quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso ilcon ricavi locativi netti pari a 109,5 milioni di euro (-19,8% sul 2019) e un risultato netto ricorrente di 59,3 milioni di euro (-28,8%). L’EBITDA della gestione caratteristica è pari a 99,4 milioni di euro, in calo del -20,6% con un margine pari al 65,4%. La perdita del gruppo è stata di 73,4 milioni di euro nel, contro un utile di 12,6 milioni del 2019. Il patrimonio immobiliare di IGD ha raggiunto un valore di mercato pari a 2.265 milioni di euro, in decremento del 4,86% rispetto a dicembre 2019. “Ilè stato sicuramente l’anno più difficile della storia del gruppo, con pesanti ripercussioni della ...

