Covid, Gimbe: in 7 giorni +10% casi, spie rosse in 41 province (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione, dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei nuovi casi di Covid-19, nella scorsa settimana si registra "un'inversione di tendenza con un incremento che, a livello nazionale sfiora il 10%, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose". In 41 province aumenti di oltre il 20%. "Servono restrizioni mirate", spiegano da Gimbe

