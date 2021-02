Cimitero di Camogli crollato, i gabbiani mangiano le salme – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra tragedia strazia la Liguria: crolla la falesia su cui era stato costruito il Cimitero della cittadina di Camogli L’ennesima disgrazia si abbatte sulla Liguria questa settimana. Lunedì, nella cittadina di Camogli, a pochi chilometri dal capoluogo Genova, è accaduto qualcosa di assurdo. La falesia su cui era stato costruito in parte il Cimitero della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra tragedia strazia la Liguria: crolla la falesia su cui era stato costruito ildella cittadina diL’ennesima disgrazia si abbatte sulla Liguria questa settimana. Lunedì, nella cittadina di, a pochi chilometri dal capoluogo Genova, è accaduto qualcosa di assurdo. La falesia su cui era stato costruito in parte ildella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emergenzavvf : #Camogli, frana cimitero: specialisti sommozzatori e nautici dei #vigilidelfuoco in azione nell’area antistante la… - emergenzavvf : #Camogli, frana cimitero: dal nucleo SAF dei #vigilidelfuoco sono stati posizionati lungo la parete della falesia s… - vitaindiretta : Camogli, dentro il cimitero crollato in mare. Il servizio di @antodelprino #LaVitaInDiretta - abollis : RT @emergenzavvf: #Camogli, frana cimitero: dal nucleo SAF dei #vigilidelfuoco sono stati posizionati lungo la parete della falesia sensori… - leggoit : #Cimitero crollato a #Camogli, ora i #gabbiani fanno scempio dei cadaveri in mare -