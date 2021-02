Bonomi | ' Alle aziende non piace licenziare | ma ora serve una norma transitoria'

globalistIT : - fisco24_info : Bonomi: 'Nessuno vuole licenziare, ma serve norma transitoria': Il presidente di Confindustria: 'Dobbiamo dare un s… - Giovannaconfal6 : Confindustria vuole avere una bella platea di morti di fame da prendere al collo per bisogno, e ovviamente la polit… - kontross : Invece Bonomi lo vuole togliere per far dare i soldi alle imprese... ma..!!! Che gente!! - MauroGiubileo : Vaccinazioni, #Irap, aiuti alle #imprese, politiche attive del lavoro, #CigCovid, #Ilva e #Alitalia: sono pressocch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi Alle

"Dobbiamo dare un segnaleimprese che si sta andando verso una normalizzazione, per consentire ... o una società del futuro, più sostenibile?", sostiene. "Questo è il dibattito che manca ...non tralascia un 'grande in bocca al lupo per la avventura che Antonio Ferraioli si appresta ... per i nostri colleghi, sottraendo temponostre famiglie enostre imprese per darlo ..."Il blocco dei licenziamenti, non si può prorogare questa norma in eterno, serve un potenziamento degli ammortizzatori sociali. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi su Rtl 102.5. "La nostr ...(red.) Tra le vittime del Covid -19 si conta anche lo sport che in tutte le sue forme ha subito pesanti limitazioni e sospensioni delle attività per tutto ...