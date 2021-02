Resurrection Scandone | battuta la Luiss Roma nel recupero

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Una vittoria che ha sapore della resurrezione. LaAvellino batte neldel Pala del Mauro la. E' la prima vittoria del 2021 per la compagine irpina guidata da coach Gianluca De Gennaro. La truppa irpina batte con il risultato di 70-67 la formazione capitolina. "Siamo partiti molto tesi, mi aspettavo ciò, ma era fondamentale vincere questa partita – ammette il tecnico – La tensione in questo momento è abbastanza alta visto le sei sconfitta. Non era semplice scendere in campo con la giusta tranquillità". "La squadra si è compattata al meglio – dice De Gennaro – Sicuramente non è stata una bella partita, ma era importante vincere. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. I venti assist la dicono lunga sulla circolazione di palla".