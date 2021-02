Regolamento Milan-Stella Rossa, rossoneri agli ottavi se…: tutte le combinazioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ad una settimana dal derby, il Milan si prepara a sfidare uno che la stracittadina la conosce bene. Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, fa visita ai rossoneri a San Siro in occasione del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca alle 21:00 di giovedì 25 febbraio e in palio c’è il pass per gli ottavi dopo il 2-2 con beffa dell’andata. Un risultato che costringe i rossoneri a non abbassare la guardia per evitare sgradite sorprese. Il Milan passa se vince con qualsiasi risultato e se pareggia 0-0 o 1-1 mentre l’analogo risultato del primo confronto trascinerebbe il verdetto ai supplementari. Con un pareggio per 3-3 sarebbero invece i serbi a qualificarsi per il prossimo turno. Così ovviamente in caso di vittoria degli ospiti. Ma il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ad una settimana dal derby, ilsi prepara a sfidare uno che la stracittadina la conosce bene. Dejan Stankovic, tecnico della, fa visita aia San Siro in occasione del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca alle 21:00 di giovedì 25 febbraio e in palio c’è il pass per glidopo il 2-2 con beffa dell’andata. Un risultato che costringe ia non abbassare la guardia per evitare sgradite sorprese. Ilpassa se vince con qualsiasi risultato e se pareggia 0-0 o 1-1 mentre l’analogo risultato del primo confronto trascinerebbe il verdetto ai supplementari. Con un pareggio per 3-3 sarebbero invece i serbi a qualificarsi per il prossimo turno. Così ovviamente in caso di vittoria degli ospiti. Ma il ...

