Lockdown, sos varianti: dall'Umbria al Lazio all'Abruzzo aumentano le chiusure mirate (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Avanza la variante inglese e aumenta, per arginarla, il numero dei Lockdown locali. Non si pensa in questo momento a chiusure nazionali ma al mantenimento del meccanismo delle fasce che permette... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Avanza la variante inglese e aumenta, per arginarla, il numero deilocali. Non si pensa in questo momento anazionali ma al mantenimento del meccanismo delle fasce che permette...

VaniaToni1 : Sos contagi #EmiliaRomagna E’ quasi #lockdown per 14 Comuni,da domani fino all’11 marzo arancione scuro nell’area d… - yuventas : #SOS BIO PARCO ROMA: 2 ELEFANTI STANNO RISCONTRANDO PROBLEMI PSICOLOGICI CAUSA LOCKDOWN DOBBIAMO AGIRE SUBITO!!!!!!… - anitabi_ : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22febbraio: Sos #giovani, primato negativo dell'Italia in #Ue di chi non… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22febbraio: Sos #giovani, primato negativo dell'Italia in #Ue di chi non… - alcinx : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22febbraio: Sos #giovani, primato negativo dell'Italia in #Ue di chi non… -