Festival di Sanremo 2021, Bugo torna con un grande obiettivo: il desiderio di “rivalsa” del cantante (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A più di un anno dalla sua prima partecipazione a Sanremo, Cristian Bugatti in arte “Bugo” è pronto a tornare sul palco dell’Ariston e questa volta sembra proprio voler vivere ogni secondo della competizione. Ora che la sua uscita imprevista durante l’esibizione e la lite con Morgan non sono altro che un ricordo infatti, Bugo si dice pronto a mostrare il suo talento come solista e con un obiettivo ben preciso: “Lasciare il segno”. Bugo torna a Sanremo, da solo Bugo è uno dei 26 Big in gara per la 71esima edizione di Sanremo. Come molti ricorderanno, questa nuova partecipazione arriva dopo una prima infelice esperienza in coppia con Morgan. Proprio la scelta di quest’ultimo di cambiare il testo della loro ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A più di un anno dalla sua prima partecipazione a, Cristian Bugatti in arte “” è pronto are sul palco dell’Ariston e questa volta sembra proprio voler vivere ogni secondo della competizione. Ora che la sua uscita imprevista durante l’esibizione e la lite con Morgan non sono altro che un ricordo infatti,si dice pronto a mostrare il suo talento come solista e con unben preciso: “Lasciare il segno”., da soloè uno dei 26 Big in gara per la 71esima edizione di. Come molti ricorderanno, questa nuova partecipazione arriva dopo una prima infelice esperienza in coppia con Morgan. Proprio la scelta di quest’ultimo di cambiare il testo della loro ...

