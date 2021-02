Fall Guys avanzerà rapidamente verso il futuro nella stagione 4!

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'account Twitter ufficiale di: Ultimate Knockout ha annunciato il tema della quartadel battle royale, rivelando che il gioco subirà un restyling retro-futuristico nel prossimo aggiornamento. Sebbene solo il titolo e il sottotitolo, ovvero4041, siano stati rivelati finora, sono attesi nuovi giochi, nuovi costumi e altro ancora. Non c'è ancora una data per la nuova, anche se a giudicare dalla durata delle stagioni precedenti (circa 3 mesi) probabilmente non è troppo lontana dato che siamo quasi a marzo e la3 Winter Knockout è iniziata a dicembre. Il party game quindi diventerà un territorio di tecnologia avanzata, ma con una svolta: ilsarà previsto proprio come negli anni '80, con luci al neon, ...

Eurogamer_it : #FallGuys si prepara al futuro con la stagione 4. - tuttoteKit : Fall Guys: nuovi importanti dettagli sulla Season 4 #FallGuysUltimateKnockout #Mediatonic #NintendoSwitch #PC #PS4… - SparxITA : NUOVO VIDEO: IL MIGLIOR CLONE di FALL GUYS MOBILE GRATIS! - Stumble Guys Gameplay #1 - MaryEEvee_ : Dopo la diffusione di una voce, sono tutti convinti che #KenaBridgeofSpirits arriverà gratis con il Plus a marzo. S… - Le_delfu : El fall guys para pobre comienza uwu Sumble Guys -

Mediatonic ha, senza ombra di dubbio, svolto un ottimo lavoro conUltimate Knockout , titolo più che giocato in estate e che continua tuttavia, nonostante il fisiologico calo di utenti, a tener viva la community di giocatori ancora piuttosto folta. Ciò si ...Simile a, questi articoli sono classificati in base alla rarità e ruotano nel negozio nel tempo, quindi dovrai essere veloce se trovi un oggetto che ti piace. C'è anche una cosa nota come ...Nelle ultime ore è emerso qualche dettaglio sulla Season 4 di Fall Guys, ve ne parliamo in questo nostro articolo.Fall Guys, il titolo di successo di Mediatonic, ha collaborato con diverse icone della cultura pop come Doom Guy, Godzilla e Sonic le quali hanno tutte ricevuto particolari skin nel gioco. Sembra che ...