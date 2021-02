Conferenza stampa Fonseca: «Qualificazione non chiusa. El Shaarawy dal 1’» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Braga Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga. EL Shaarawy TITOLARE – «El Shaarawy pronto per giocare, domani partirà titolare. La Qualificazione per me non è chiusa, il Braga è forte. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontarla. Conosco bene la loro mentalità, loro vogliono cambiare questo risultato. Questo turno non è chiuso». DIFESA – «Smalling e Ibanez sarà difficile recuperarli in vista del Milan, Kumbulla è più vicino al rientro». MOMENTO DECISIVO – «Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che abbiamo iniziato la stagione. Devo dire che penso solo a domani, sarà una sfida ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pauloha parlato alla vigilia di Roma-Braga Paulo, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia del match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga. ELTITOLARE – «Elpronto per giocare, domani partirà titolare. Laper me non è, il Braga è forte. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontarla. Conosco bene la loro mentalità, loro vogliono cambiare questo risultato. Questo turno non è chiuso». DIFESA – «Smalling e Ibanez sarà difficile recuperarli in vista del Milan, Kumbulla è più vicino al rientro». MOMENTO DECISIVO – «Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che abbiamo iniziato la stagione. Devo dire che penso solo a domani, sarà una sfida ...

Roma - Braga, la conferenza stampa di Fonseca Il tecnico Fonseca questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ...

Conferenza stampa Gattuso: «Non recuperiamo nessuno. Mertens ha 10-15 minuti» Calcio News 24 Roma-Braga, Fonseca: «Il turno non è chiuso, non sarà una partita da gestire» Paulo Fonseca non prende sotto gamba l’impegno di domani contro il Braga nonostante il risultato dell’andata che vede i giallorossi in vantaggio di 2-0: «Per me questo turno ...

Roma, Fonseca annuncia: "El Shaarawy titolare, non voglio pensare al Milan" Roma-Braga sarà la prima da titolare dell’esperienza bis nella Capitale di Stephan El Shaarawy, ad annunciarlo è stato Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Giocherà, è pronto per aiutare la squadra – ...

