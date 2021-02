Ciclismo, incidente mortale per il giovane Giuseppe Milone: il cordoglio del Team Nibali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giuseppe Milone non ce l’ha fatta. Il ciclista diciassettenne, rimasto incastrato sotto un camion durante un allenamento – secondo quanto riportato da cyclingpro.net -, è deceduto. Il ragazzo nativo di Barcellona Pozzo di Gotto faceva parte del Team Nibali, che sui social ha espresso il proprio cordoglio. “Una tragedia che ci colpisce duramente. Non ci sono parole che potranno consolare il dolore. Ci stringiamo con affetto noi tutti e il Team Nibali alla tua famiglia. Raggiungi un nostro angelo che è già lassù” si legge. La squadra ciclistica aveva già perso un giovane, Rosario Costa, che appena 14enne, nel 2016, scomparve tragicamente in un incidente simile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021)non ce l’ha fatta. Il ciclista diciassettenne, rimasto incastrato sotto un camion durante un allenamento – secondo quanto riportato da cyclingpro.net -, è deceduto. Il ragazzo nativo di Barcellona Pozzo di Gotto faceva parte del, che sui social ha espresso il proprio. “Una tragedia che ci colpisce duramente. Non ci sono parole che potranno consolare il dolore. Ci stringiamo con affetto noi tutti e ilalla tua famiglia. Raggiungi un nostro angelo che è già lassù” si legge. La squadra ciclistica aveva già perso un, Rosario Costa, che appena 14enne, nel 2016, scomparve tragicamente in unsimile. SportFace.

