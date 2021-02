Top e Flop – Muriel incontenibile | Osimhen lento | banale e scontato

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 febbraio 2021) I Top edella 23esima giornata di Serie A Top Ronaldo (Juventus) chiude il match nel primo tempo con una doppietta in elevazione. Sul secondo goal mette in evidenza tutte le sue doti atletiche che sono fuori dal comune.(Atalanta) inarrestabile,. Si allarga spesso a sinistra quando nel secondo tempo dipinge un chirurgico assist per Zapata. Il goal è una prodezza degna di un top player. Martinez (Inter) prestazione sontuosa e mostruosa per l’attaccante neroazzurro. Sblocca il derby con un colpo di testa facile facile, fa ammonire Kjaer ed è un pericolo costante per i difensori del Milan. Che dire del fantastico assist che vale il momentaneo 0-2.Romagnoli (Milan) giornata decisamente no per il centrale rossonero. Fuori posizione in occasione del primo goal di Lautaro Martinez non ...