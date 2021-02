Molise, Toma: “Terapie intensive piene al 30%. Ospedale da campo soluzione d’emergenza” (Di martedì 23 febbraio 2021) “E’ una situazione che non è facile da gestire, ma cerchiamo di farlo al meglio, anche con l’aiuto della protezione civile nazionale e privati accreditati. E’ una situazione che va strettamente attenzionata dato che nelle Terapie intensive abbiamo toccato il 30% di occupazione e non possiamo superarlo, ed ecco che per questo è scattata la Cross: dall’inizio della pandemia è stata attivata 8 volte, l’ultimo paziente è stato trasferito a Cesena”. Sono queste le parole all’Adnkronos di Donato Toma, presidente del Molise, in merito alla difficile situazione che sta vivendo la Regione. “Riguardo all’Ospedale da campo a San Timoteo di Termoli entro oggi sarà terminato il montaggio delle tende e tra domani e dopodomani saranno allestite le postazioni e arriveranno anche i medici. Sono 24 ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “E’ una situazione che non è facile da gestire, ma cerchiamo di farlo al meglio, anche con l’aiuto della protezione civile nazionale e privati accreditati. E’ una situazione che va strettamente attenzionata dato che nelleabbiamo toccato il 30% di occupazione e non possiamo superarlo, ed ecco che per questo è scattata la Cross: dall’inizio della pandemia è stata attivata 8 volte, l’ultimo paziente è stato trasferito a Cesena”. Sono queste le parole all’Adnkronos di Donato, presidente del, in merito alla difficile situazione che sta vivendo la Regione. “Riguardo all’daa San Timoteo di Termoli entro oggi sarà terminato il montaggio delle tende e tra domani e dopodomani saranno allestite le postazioni e arriveranno anche i medici. Sono 24 ...

