Marte | Perseverance cattura il primo suono dal Pianeta Rosso

Il rover Perseverance della Nasa ha effettuato la prima registrazione ambientale sulla superficie di Marte, dal momento in cui è atterrato al suolo. Si tratta dei rumori del vento che soffia sul Pianeta Rosso, oltre al suono meccanico del rover. L'ambiente marziano non è quindi certo così silenzioso come chiunque potrebbe pensare. La registrazione ha messo in evidenza il soffio del vento, fenomeno assolutamente presente su Marte. I venti possono infatti raggiungere intensità occasionalmente da tempesta. Lunedì 22 febbraio la NASA ha annunciato questo primo audio esclusivo, insieme a nuove straordinarie riprese video del rover che testimoniano la discesa e l'atterraggio di giovedì scorso, che certo non ha deluso le aspettative. Le immagini sono tra le più ...

