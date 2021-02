Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci | chi erano le vittime dell’agguato in Congo

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del, il carabiniere della sua scorta, e Mustapha Milambo, l’autista. Sono loro ledel vile agguato a un convoglio delle Nazioni Unite.ambasciatore ucciso(Photo by Gabriele Salmi via Contigo/Getty Images) L’attacco e la morte inIl diplomatico, senza scorta perché la strada era considerata sicura, si stava recando a visitare il programma di distribuzione di cibo nelle scuole del World Food Programme. La dinamica dell’attacco non è ancora stata chiarita, ma sembra che gli assalitori volessero rapire alcuni membri della delegazione internazionale di cuifaceva parte. ...

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferirà "nelle prossime ore o al massimo domani" in Parlamento sulla morte die del carabiniere Iacovacci: lo ha assicurato nell'Aula della Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, rinnovando "il cordoglio del governo". "Risponderemo ...Il giorno dopo la barbara uccisione dell'Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo,, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci e dell'autista del convoglio del World Food Programme nel quale viaggiavano, Mustapha Milambo , nuovi particolari e nuove versioni emergono ...“Con Luca Attanasio, ci sentivamo sempre per le feste, per gli auguri. L’ultima volta che l’ho sentito è stata a Natale per messaggio, ci siamo scambiati gli auguri. Nelle sue vene scorre sangue taran ...Bandiere a mezz’asta oggi a Palazzo Barbieri e in tutti gli edifici pubblici della città.L’amministrazione comunale ha infatti deciso di aderire all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Minis ...