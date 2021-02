Leeds-Southampton (martedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 23 febbraio 2021) Due soli punti a favore del padroni di casa nella classifica di questa Premier League 2020-21, ma non sono pochi, visto che dai Saints ci si aspettava qualcosa di più mentre da una neopromossa, seppur molto stimata, non si poteva pretendere ch facesse chissà quale botto al ritorno nella massima serie. Visto che è una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 23 febbraio 2021) Due soli punti a favore del padroni di casa nella classifica di questa Premier League 2020-21, ma non sono pochi, visto che dai Saints ci si aspettava qualcosa di più mentre da una neopromossa, seppur molto stimata, non si poteva pretendere ch facesse chissà quale botto al ritorno nella massima serie. Visto che è una InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Leeds-Southampton (martedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Leeds-Southampton (martedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - zazoomblog : Leeds-Southampton (martedì ore 19:00): formazioni quote pronostici - #Leeds-Southampton #(martedì #19:00): - infobetting : Leeds-Southampton (martedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - CinqueNews : #leedsunited - #Southampton -> numeri, curiosità e statistiche -