È disponibile "Overdrive", il nuovo singolo di Conan Gray (Di martedì 23 febbraio 2021) , promessa del pop con oltre 19 milioni di stream su Spotify. Inoltre, è uscito anche il video ufficiale di "Overdrive", scritto, diretto, girato e montato dall'artista insieme a Dillon Matthew. L'artista ha descritto il messaggio espresso nel singolo come un'evasione ottimistica: "Ho scritto Overdrive per sfuggire alla realtà. Ho passato l'intero anno a girovagare da solo a casa mia, volevo fare qualcosa che mi facesse ballare per casa. Qualcosa per far sparire tutte le preoccupazioni. Ogni volta che ascoltavo il pezzo per modificarlo o cambiare i testi, finivo sempre per cantare e dimenticavo perché fossi così stressato – che è esattamente quello che spero faccia questa canzone alle persone che l'ascolteranno. Solo un momento di sconsiderato abbandono e catarsi in un mondo pieno di inibizioni".

