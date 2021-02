Draghi e la ‘confessione’ di Gentiloni: ciò di cui l’Italia non aveva bisogno (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul piano politico si registra che il governo Draghi si è posto in buona parte su una linea di continuità con l’azione del governo Conte 2, facendo sorgere negli analisti la ricerca del motivo di questo avvicendamento. La spiegazione arriva da un’intervista rilasciata da Paolo Gentiloni, commissario europeo, il quale spiega con grande semplicità la causa che ha portato Draghi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo Gentiloni è da tener presente che Draghi è molto stimato in Europa e negli Stati Uniti per il suo atteggiamento poco incline a tutelare gli interessi italiani e molto propenso a tutelare gli interessi degli Stati forti dell’Unione europea, nel quadro di un fermo atlantismo. Dunque c’è poco da sperare per la tutela dei nostri interessi, mentre appare sicuro che le poche forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul piano politico si registra che il governosi è posto in buona parte su una linea di continuità con l’azione del governo Conte 2, facendo sorgere negli analisti la ricerca del motivo di questo avvicendamento. La spiegazione arriva da un’intervista rilasciata da Paolo, commissario europeo, il quale spiega con grande semplicità la causa che ha portatoalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondoè da tener presente cheè molto stimato in Europa e negli Stati Uniti per il suo atteggiamento poco incline a tutelare gli interessi italiani e molto propenso a tutelare gli interessi degli Stati forti dell’Unione europea, nel quadro di un fermo atlantismo. Dunque c’è poco da sperare per la tutela dei nostri interessi, mentre appare sicuro che le poche forze ...

