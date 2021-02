Covid | Tosato Gemelli | “Dopo guarigione lascia fatica | affanno e dolori muscolari”

Leggi su dire

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Ad un anno dall’esordio della pandemia il Covid non è più una malattia sconosciuta. Tantissima strada è stata compiuta dalla ricerca e diversi vaccini sono stati approvati. Non si è compreso del tutto quali possono essere le ripercussioni dell’infezione nel lungo periodo. Molti pazienti infatti lamentano una sintomatologia spiccata e soprattutto una fatica cronica anche molti mesi dopo essersi negativizzati con ripercussioni importanti, come si può immaginare, sulla vita personale e lavorativa.