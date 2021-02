Covid, al via riunione tra governo e Cts. Miozzo: “Serve linea prudenza” (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA -Iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il governo e il Cts. Presieduta dal premier Mario Draghi alla riunione partecipano per il governo i titolari degli affari regionali Maria Stella Gelmini e della salute Roberto Speranza, e i ministri Elena Bonetti, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschi in rappresentanza dei partiti. Del Cts sono presenti il presidente del Css Franco Locatelli, il presidente del Cts Agostino Miozzo e Silvio Brusaferro presidente dell’Iss. MIOZZO (CTS): ASCOLTEREMO DRAGHI, NOI PER LINEA DELLA PRUDENZA Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA -Iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il governo e il Cts. Presieduta dal premier Mario Draghi alla riunione partecipano per il governo i titolari degli affari regionali Maria Stella Gelmini e della salute Roberto Speranza, e i ministri Elena Bonetti, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschi in rappresentanza dei partiti. Del Cts sono presenti il presidente del Css Franco Locatelli, il presidente del Cts Agostino Miozzo e Silvio Brusaferro presidente dell’Iss. MIOZZO (CTS): ASCOLTEREMO DRAGHI, NOI PER LINEA DELLA PRUDENZA

