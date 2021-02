Covid-19 | siglato accordo tra psicologi e scuole | supporto a docenti e studenti

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prevenire fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, supportareintervenendo sui bisogni educativi speciali e sui disturbi specifici dell’apprendimento, rispondere a traumi e disagi legati alla pandemia da-19. Queste alcune tra le principali tematiche sulle quali l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine deglidella Campania si impegnano a lavorare insieme, attraverso un protocollooggi a Napoli. In questo modo i due enti fanno confluire competenze e professionalità a sostegno degli, dei loro familiari e del personale scolastico declinando sul territorio quanto stabilito all’nazionale tra il Ministero dell’Istruzione e il Cnop. In virtù di questo protocollo tra USR e OPC ...

Ora c'è la certezza: i medici di medicina generale, in base al protocollo di intesa tra Governo, Regioni e sindacati, saranno parte attiva nella somministrazione delle vaccinazioni anti-COVID-19. Un'ottima notizia che non deve però far dimenticare il vero problema della ... Come hanno reagito i principali Paesi Ue in questi 12 mesi di pandemia? Per contenere i decessi da Covid è essenziale la rapidità con cui si decidono le restrizioni. A parlare è il presidente Filippo Anelli, dopo l'accordo tra governo, Regioni e sindacati. A disposizione del Paese una rete di 40mila medici ...