Caivano | arrestato Ciro Migliore | a settembre aveva visto morire la sua fidanzata Maria Paola

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nel maxi-blitz eseguito questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che ha portato all’esecuzione di oltre 50 misure cautelari risulta esserci un nome che agli addetti ai lavori della cronaca italiana era già noto per una drammatica vicenda avvenuta nelscorso: si tratta di quello di Cira, detto, un ragazzo trans chela suapoco più che 20enne,, deceduta dopo essere stata coinvolta in un incidente provocato da suo fratello che osteggiava la relazione con. Maxi blitz dei Carabinieri al Parco Verde diC’è anche il nome dinella lista delle persone che ...

... effettuata questa mattina al Parco Verde di. Quaranta i soggetti posti in arresto, tra i quali anche un 22enne che si era 'ritirato' a Sepino. Il soggetto era statocon 20 kg di ...Dunque il giovane trans diall'alba per spaccio di droga al Parco Verde di(Napoli), è ora detenuto a Pozzuoli, nel carcere femminile . Il fidanzato di Maria Paola, morta ...Nel maxi-blitz eseguito questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che ha portato all’esecuzione di oltre 50 misure cautelari risulta esserci un nome che agli addetti ai lavori d ...CASERTA – Tre rioni della citta’ di Caserta trasformati in piazze di spaccio di droga, in particolare cocaina, crack e hashish: e’ quanto emerso dall’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Ant ...