Unicredit | Eni gas e luce e Harley&Dikkinson ancora insieme per Superbonus 110%

(Teleborsa) – Unicredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson ampliano la partnership avviata nel 2019 per massimizzare e rendere più accessibili i vantaggi offerti dal Decreto Rilancio in tema di riqualificazione energetica e ristrutturazione sismica degli edifici. La collaborazione ha già portato ad un forte sviluppo del progetto "CappottoMio" di Eni gas e luce, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica di edifici condominiali e unifamiliari. Grazie all'ampliamento della partnership, Unicredit metterà a disposizione le proprie soluzioni di finanziamento per sostenere condomini, privati e aziende nella fase di esecuzione dei lavori. I clienti della banca potranno poui avvalersi dei servizi di progettualità e di consulenza forniti da Eni gas e luce con l'ausilio di ...

