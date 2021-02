Turi (Uil Scuola): “Per abolire il vincolo quinquennale bastano tre giorni. A settembre Waterloo per la scuola se non ci sarà un progetto” [VIDEO INTERVISTA] (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi, è intervenuto a Orizzonte scuola Talk per parlare dell’attualità scolastica alla luce del nuovo governo. L'articolo Turi (Uil scuola): “Per abolire il vincolo quinquennale bastano tre giorni. A settembre Waterloo per la scuola se non ci sarà un progetto” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il segretario generale della Uil, Pino, è intervenuto a OrizzonteTalk per parlare dell’attualità scolastica alla luce del nuovo governo. L'articolo(Uil): “Periltre. Aper lase non ciun

orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Per abolire il vincolo quinquennale bastano tre giorni. A settembre Waterloo per la scuola se n… - TV7Benevento : **Scuola: mercoledì incontro Bianchi con sindacati, Turi (Uil) 'per comunicazioni, siamo all'oscuro'**... - rietin_vetrina : Turi (UIL Scuola): “Nel discorso di Draghi al Senato è centrale il richiamo alla sicurezza nella scuola” - orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Sulla scuola centrale il richiamo alla sicurezza da parte del presidente Draghi” - airamonivas : RT @AssociazioneDDL: Emergenza Scuola, che fare? Ne parliamo in diretta con il sen. Mario Pittoni e il Segr. Naz. Uil Scuola Pino Turi. #An… -