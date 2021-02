Scuole chiuse per Covid a Sanremo e Ventimiglia dal 24 febbraio al 5 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Ad annunciarlo, il governatore della Liguria, Giovanni Toti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Ad annunciarlo, il governatore della Liguria, Giovanni Toti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Torre del Greco, scuole chiuse fino al 1 marzo: l'ordinanza del sindaco Palomba 74 del 22.02.2021 proroga la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole di Torre del Greco, di ogni ordine e grado, dal 23 Febbraio 2021 al 01 Marzo 2021 . Come reso noto dal ...

Coronavirus, da mercoledì scuole chiuse tra Ventimiglia e Sanremo SANREMO - Da mercoledì 24 febbraio e fino a venerdì 5 marzo compreso le scuole di ogni ordine e grado tra Ventimiglia e Sanremo saranno chiuse per contenere la grave situazione pandemica che si sta registrando al confine. Lo ha deciso la Regione Liguria attraverso un'...

Scuole chiuse per covid, Regioni: introdurre livello di rischio, congedi parentali e misure economiche per i genitori

Covid, Siena verso la chiusura delle scuole Siena, 22 febbraio 2021 - Scuole verso la chiusura a Siena a causa del diffondersi della pandemia da coronavirus. Martedì è attesa l'ufficialità, con il sindaco che dovrebbe firmare l'ordinanza comuni ...

