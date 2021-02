Palermo, violenze su anziani in una casa di riposo: 4 arresti (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Palermo la guardia di finanza compie quattro arresti in una casa di riposo, dopo le ripetute violenze sugli anziani: l’operazione della Guardia di Finanza. Diversi maltrattamenti, lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono solo alcuni dei reati commessi da alcuni operatori di una casa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ala guardia di finanza compie quattroin unadi, dopo le ripetutesugli: l’operazione della Guardia di Finanza. Diversi maltrattamenti, lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono solo alcuni dei reati commessi da alcuni operatori di unaL'articolo proviene da Inews.it.

TgrSicilia : #Maltrattamenti agli #anziani in una casa di riposo, quattro arresti a #Palermo. Operazione della Guardia di Finanz… - alcinx : RT @TgrSicilia: #Maltrattamenti agli #anziani in una casa di riposo, quattro arresti a #Palermo. Operazione della Guardia di Finanza. 'Viol… - TgrRai : RT @TgrSicilia: #Maltrattamenti agli #anziani in una casa di riposo, quattro arresti a #Palermo. Operazione della Guardia di Finanza. 'Viol… - MeridioNews : Palermo, minacce e violenze in una casa di riposo Quattro vanno ai domiciliari. «Ti prendo a bastonate» - NewSicilia : #Newsicilia +++ Casa di riposo lager a #Palermo tra maltrattamenti, violenze e insulti: dipendenti senza mascherina, tamponi ai nonnini +++ -