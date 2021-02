Lutto nel motociclismo | è morto Fausto Gresini | due volte campione in 125 | si spegne a 60 anni

SkyTG24 : Covid, lutto nel mondo dei motori: a 60 anni muore Fausto Gresini - carlaruocco1 : Durante un attacco a convoglio #Onu nel #Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano #lucaattanasio e un carab… - LauraGaravini : Profondo cordoglio per quanto accaduto in #Congo. Vicina ai famigliari dell'Ambasciatore Attanasio e del carabinier… - lillydessi : Covid, lutto nel mondo dei motori: a 60 anni muore Fausto Gresini - manzoni_e : RT @SkyTG24: Covid, lutto nel mondo dei motori: a 60 anni muore Fausto Gresini -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

frattempo dall'Italia e non solo è arrivato il cordoglio per il militare e l'ambasciatore italiano Luca Attanasio . In segno dile autorità italiane hanno esposto a Palazzo Chigi e negli ...Motomondiale in: è morto , per le conseguenze del Covid , Fausto Gresini . L'ex pilota e fondatore del team ... come pilota, aveva sempre gareggiato nella classe 125: dopo l'esordio1982, l'...Torino, 22 feb. (LaPresse) - Lutto nel motomondiale. E' morto a 60 anni per complicazioni legate al coronavirus Fausto Gresini, ex pilota due volte campione ...Motomondiale in lutto: è morto, per le conseguenze del Covid, Fausto Gresini. L'ex pilota e fondatore del team omonimo aveva 60 anni ed era ricoverato dalla fine ...