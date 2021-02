Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 febbraio: Giuseppe consiglia a Rocco di sposarsi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le vicende de Il Paradiso delle Signore, settimana dopo settimana, continuano ad appassionare milioni di telespettatori italiani. Nell’episodio che andrà in onda martedì 23 febbraio i colpi di scena e le emozioni si susseguiranno a ripetizione. Giuseppe Amato per evitare che Maria Puglisi lasci il capoluogo lombardo, consiglierà a suo nipote Rocco di sposare la ragazza. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 febbraio: Marta nutre un sospetto sulla sua famiglia Le anticipazioni relative a quello che accadrà nella novantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Agnese, essendo a conoscenza che Maria è ancora alla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le vicende de Il, settimana dopo settimana, continuano ad appassionare milioni di telespettatori italiani. Nell’episodio che andrà in onda martedì 23i colpi di scena e le emozioni si susseguiranno a ripetizione.Amato per evitare che Maria Puglisi lasci il capoluogo lombardo, consiglierà a suo nipotedi sposare la ragazza. Il23: Marta nutre un sospetto sulla sua famiglia Lerelative a quello che accadrà nella novantaduesima puntata de Il, rivelano che Agnese, essendo a conoscenza che Maria è ancora alla ...

