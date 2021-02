Il modo migliore per ricordare i morti del Covid è una strategia efficace per i vaccini (Di lunedì 22 febbraio 2021) In questi giorni, a 12 mesi dall’esplosione dell’epidemia da Sars-Cov-2, dai primi casi certificati e dai primi decessi – anche se il virus era già fra noi e avevamo affrontato altre situazioni “importate”, come quella dei coniugi cinesi il 30 gennaio del 2020 – stiamo assistendo a una serie di iniziative in tutto il paese. Soprattutto nei territori più ferocemente colpiti dalla prima ondata: da Codogno a Bergamo, da Vimercate a Vo’ Euganeo, da Milano alla provincia di Bologna. E poi in tutta Italia, da Firenze a Novi Ligure: cipressi e ulivi messi a dimora, piante della speranza, della forza e del cordoglio, stele e giardini, installazioni (come all’ospedale Niguarda), meli, peri e noccioli. E ancora lapidi d’acciaio, targhe, monumenti. Un uomo a passeggio per le strade di Codogno (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Così, a un anno da questo ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) In questi giorni, a 12 mesi dall’esplosione dell’epidemia da Sars-Cov-2, dai primi casi certificati e dai primi decessi – anche se il virus era già fra noi e avevamo affrontato altre situazioni “importate”, come quella dei coniugi cinesi il 30 gennaio del 2020 – stiamo assistendo a una serie di iniziative in tutto il paese. Soprattutto nei territori più ferocemente colpiti dalla prima ondata: da Codogno a Bergamo, da Vimercate a Vo’ Euganeo, da Milano alla provincia di Bologna. E poi in tutta Italia, da Firenze a Novi Ligure: cipressi e ulivi messi a dimora, piante della speranza, della forza e del cordoglio, stele e giardini, installazioni (come all’ospedale Niguarda), meli, peri e noccioli. E ancora lapidi d’acciaio, targhe, monumenti. Un uomo a passeggio per le strade di Codogno (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Così, a un anno da questo ...

