Emanuela Fanelli | «Io rido da sola»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 23 febbraio 2021 Se la storia difosse un film si intitolerebbe Un baretto a Bali e piacerebbe, forse, anche a Hollywood. Trama: giovane donna di famiglia piccolo-borghese, fin da bambina sogna di diventare attrice, ma un po’ per il contesto in cui cresce, un po’ per il troppo rispetto che nutre verso il mestiere, relega la sua passione a pensiero felice e hobby serale. Di giorno fa altro: call center, maestra (bellissima la scena in cui allaccia i cappottini). Finché una sera in cui legge un suo monologo in un locale, un agente la nota e la mette sotto contratto. Il baretto a Bali del titolo è metafora del sogno felice che ognuno di noi coltiva nel cuore («Ah, ma io un giorno mollo tutto e mi apro un bel baretto a Bali»). Il sogno felice di ...