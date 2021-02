Decreto Covid: novità per gli spostamenti in auto e ancora stop a quelli tra Regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il Decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, illegge. Il provvedimento proroga il divieto ditrafino al 27 marzo e anche la ...

TgLa7 : #Covid: ok Cdm a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo - fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - ve10ve : RT @SteAlbamonte: È arrivato un altro meritato #Decreto legge #Covid. Ma nessuno scrive più #Contedimettiti, #Speranzadimettiti e #Salvinil… - Immaguarino6 : RT @TgLa7: #Covid: ok Cdm a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo -