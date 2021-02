Commercio | Sangalli | ' contro desertificazione introdurre giusta web tax'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Per fermare lacommerciale delle nostre città, bisogna agire su due fronti: da un lato, sostenere le imprese più colpite dai lockdown efinalmente unaweb tax che risponda al principio ‘stesso mercato, stesse regole'. Dall'altro, mettere in campo un urgente piano di rigenerazione urbana per favorire la digitalizzazione delle imprese e rilanciare i valori identitari delle nostre città". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Conf, Carlo, commentando i dati dell'Ufficio Studi della Confederazione diffusi oggi.