Usa, tragedia sfiorata: aereo perde pezzi su case Denver. Atterraggio d'emergenza (Di domenica 21 febbraio 2021) tragedia sfiorata nei cieli degli Stati Uniti. Il volo della United Airlines diretto ad Honolulu, nelle Hawaii, è stato costretto ad un Atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo dallo scalo di ...

