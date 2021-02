Sovrani, insieme. Bellodi legge la dottrina Draghi (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel suo discorso di fronte al Parlamento, Mario Draghi non a caso ha sottolineato come il suo governo nasca nel solco dell’appartenenza all’Unione Europea e come protagonista dell’Alleanza Atlantica. E ha proseguito con un passaggio ancora più importante: “Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono Sovranità nazionale per acquistare Sovranità condivisa…non c’è Sovranità nella solitudine”. È un chiaro messaggio per allontanare lo spettro del Sovranismo che investe sia la politica interna che l’economia per arrivare anche, e forse soprattutto, alle relazioni internazionali. In Europa il Sovranismo ha trovato adepti nel Regno Unito che con la Brexit ha causato il primo vero passo indietro del processo di ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel suo discorso di fronte al Parlamento, Marionon a caso ha sottolineato come il suo governo nasca nel solco dell’appartenenza all’Unione Europea e come protagonista dell’Alleanza Atlantica. E ha proseguito con un passaggio ancora più importante: “Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedonotà nazionale per acquistaretà condivisa…non c’ètà nella solitudine”. È un chiaro messaggio per allontanare lo spettro delsmo che investe sia la politica interna che l’economia per arrivare anche, e forse soprattutto, alle relazioni internazionali. In Europa ilsmo ha trovato adepti nel Regno Unito che con la Brexit ha causato il primo vero passo indietro del processo di ...

